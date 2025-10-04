В Європарламенті заявили, що НАТО не може протидіяти російським гібридним атакам

Прапор НАТО / © Associated Press

Проти російських гібридних атак НАТО має обмежені інструменти, тоді як Євросоюз, завдяки своєму економічному потенціалу, може запроваджувати санкції та влучати у найслабші точки російської економіки.

Про це в етері Еспресо заявив депутат Європарламенту та колишній керівник військової розвідки Фінляндії Пекка Товері.

«Росія загрожує Європі у кілька способів. Вона одночасно створює військову небезпеку та веде проти нас гібридні операції. Її головна мета — підірвати єдність НАТО та ЄС, адже саме вони не дозволяють Росії захопити Україну та рухатися далі в Європу», — зазначив він.

За словами євродепутата, Москва атакує усіма доступними засобами, і чекати, поки діятимуть лише США, на його думку, не варто.

Він наголосив, що Європа здатна самостійно утримувати високий рівень військової підтримки України.

«Насамперед відповідальність за реакцію на російську агресію лежить на Європі. Нам потрібні і НАТО, і ЄС. НАТО — це військовий щит, який захищає Європу вже понад 80 років. Але проти гібридних загроз у нього обмежений інструментарій. ЄС натомість може застосовувати санкції й бити по вразливих місцях російської економіки», — наголосив Товері.

Він також підкреслив, що підтримка України — це не лише гроші. Якщо Європа самостійно замінить американську допомогу, то витрати становитимуть близько 0,3% від валового національного продукту ЄС на рік. Це навіть менше, ніж більшість європейських країн виділяють на розвиток Африки та Близького Сходу.

