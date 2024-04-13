В Європі можна орендувати мальовниче село з фортецею за $21 – подробиці, фото

В Італії здають в оренду село з фортецею та двома басейнами.

В Італії, у муніципалітеті Петритолі, можна орендувати село з фортецею Palazzo Mannocchi. Це коштуватиме лише $21 долар (827 грн) з особи, якщо заселяться великою групою людей. У селі, окрім фортеці, є сади, виноградники, театр у стилі бароко, підземелля римського періоду, салони краси, кафе та інші заклади для туристів.

Про це пише The Sun.

Село розташоване недалеко від східного узбережжя Адріатичного моря, на пагорбі в провінції Фермо. Основною його пам'яткою є саме фортеця Palazzo Mannocchi. Це замок з двома басейнами, де можна проводити вечірки. Поселитися у фортеці можуть до 100 людей.

Фортеця Palazzo Mannocchi в італійському селі / Фото: скриншот

Фортеця Palazzo Mannocchi в італійському селі / Фото: скриншот

Три ночі у квітні можна забронювати за 5 090 фунтів стерлінгів (249 935 грн).

"У замку є просторі кімнати, а також тихі та затишні куточки для усамітнення. Крім того, передбачені практичні аспекти, зокрема місця для паркування. Якщо ви шукаєте варіант для відпустки своєї мрії або місце для святкування з родиною та друзями, то це ідеальний вибір", – йдеться на офіційному сайті фортеці.

Фортеця Palazzo Mannocchi в італійському селі / Фото: скриншот

Фортеця Palazzo Mannocchi в італійському селі / Фото: скриншот

Неподалік від середньовічного села є курортне містечко Порто-Сан-Джорджіо з приємним кліматом. Вдень туристи можуть поїхати туди на прогулянку, а ввечері – провести час у замку.

Нагадаємо, король Чарльз відчиняє двері для відвідувачів у замок Балморал, де померла королева Єлизавета II.

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