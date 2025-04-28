В Європі стався блекаут: транспорт зупинився, а мільйони людей залишились без світла (оновлено)

Електроопора / © pixabay.com

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Масштабне відключення електроенергії серйозно вплинуло на кілька країн Європи, залишивши без світла значну частину Іспанії, Португалії та Франції.

Про це повідомляє ferozwala у соцмережі Х.

Причиною інциденту став збій у високовольтному з’єднувальному пристрої у Франції, що спричинило порушення електропостачання в обох країнах. В результаті відключення без енергопостачання залишились мільйони людей, що призвело до серйозних збоїв у звичному ритмі життя.

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Дані національної мережі Іспанії показують втрату понад 10 ГВт

«Масове — справді масове — відключення електроенергії в Іспанії, більша частина країни страждає від відключень (включаючи Мадрид та Барселону). Дані національної мережі Іспанії показують втрату понад 10 ГВт попиту, з ~26 ГВт до ~12 ГВт за кілька секунд. Причина невідома», — написав оглядач Bloomberg Хав’єр Блас.

Дата публікації 15:03, 28.04.25 Кількість переглядів 76 В Європі стався масштабний блекаут: мільйони людей без світла

«Відключення порушило постачання електроенергії в таких великих містах, як Мадрид, Валенсія та Барселона, а також вплинуло на зв’язок, зокрема інтернет та мобільні послуги. Офіційної заяви від урядових органів поки що не було, але Міністерство внутрішніх справ Іспанії закликало громадян зберігати спокій, поки тривають розслідування», — повідомляють ЗМІ.

У чому причина відключень

Попередні дані свідчать, що відключення може бути спричинене збоями в європейській енергосистемі, а також високим попитом і проблемами з інтеграцією відновлюваних джерел енергії. Експерти повідомляють, що Європейська мережа операторів систем передавання (ENTSO-E) працює над стабілізацією ситуації та відновленням електропостачання. У соціальних мережах зростає занепокоєність серед громадськості через перебої в повсякденному житті та бізнесі. Влада надає пріоритет критичній інфраструктурі, зокрема лікарням і службам екстреної допомоги, щоб пом’якшити наслідки.

Як вирішується ситуація

Як пише Politico, відповідно до заяви іспанського оператора енергосистеми Red Eléctrica, який керує потоками електроенергії на національному рівні, були активовані протоколи для відновлення електропостачання в співпраці з компаніями галузі після відключення, яке сталося в енергосистемі півострова.

«Причини аналізуються, всі ресурси спрямовані на усунення», — повідомив оператор.

За інформацією Expresso, португальський оператор E-Redes заявив, що відключення електроенергії сталося через «проблему в європейській енергосистемі». Португальські оператори електричних мереж додали, що дані, зібрані після відключення, вказують на те, що причина полягала в дисбалансі напруги.

Іспанія та Португалія мають високоінтегровану енергетичну мережу, яка функціонує як енергетичний острів і пов’язана з рештою Європи через обмежену кількість трансграничних з’єднань з Францією.

Наслідки відключення у Європі

Світлофори згасли, а метро зупинилося по всій Іспанії та Португалії після різкого припинення подачі електроенергії близько 12:30 дня. Хоча лікарні обох країн оснащені генераторами, влада повідомила, що персоналу було наказано вимкнути комп’ютери та вжити інших заходів для економії енергії, оскільки невідомо, як довго триватиме відключення.

«Для управління ситуацією в Іспанії був створений кризовий комітет. На цей час немає жодних доказів щодо причини масштабного відключення електроенергії. Кібернапад не виключено, і розслідування триває», — повідомив представник влади, поінформований про ситуацію в Іспанії.

Європейська комісія вже кілька років закликає до більшої інтеграції енергетичних систем країн, але, хоча Мадрид, Лісабон і Париж неодноразово заявляли про свою готовність просуватися в реалізації цього плану, прогрес був повільним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні може виникнути дефіцит електрики влітку.