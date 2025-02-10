"В'ї*али дрони по Краснодару в будинок": невідомі безпілотники атакували російське місто

Невідомі безпілотники атакували житлові будинки у Краснодарі РФ у ніч проти 10 лютого 2025 року.

Про це інформують рос"ЗМІ".

Уламки знищених БПЛА впали на багатоповерхівку на вулиці Будьонного. Нині частину території там оточили.

"В'ї*али дрони по Краснодару в будинок", - емоційно відреагували на атаку місцеві жителі.

Мер Краснодара доповів, що начебто безпілотник пошкодив житловий комплекс "Центральний". Мовляв, "БПЛА збили над містом, уламки впали на технічну надбудову на 19 поверсі будівлі". За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють спеціальні служби та правоохоронні органи, територію, де це сталося, оточено.

Також ще один безпілотник нібито збили у селищі Афіпському Сіверського району. Там уламки пошкодили приватний будинок. Ніхто не постраждав, на місці працюють спеціальні служби.

Нагадаємо, що раніше у цю ж ніч невідомі безпілотники атакували Слов'янськ-на-Кубані. За попередньою інформацією, метою атаки ЗСУ є Афіпський НПЗ.

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