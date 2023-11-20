В'їзд до Європи стане платним: коли ЄС запустить систему оплати ETIAS

Запуск системи ETIAS був запланований на 2024 рік, проте його відклали до травня 2025 року.

В Європейському Союзі офіційно підтвердила чергове відтермінування запуску системи ETIAS – цього разу до травня 2025 року.

Про це передає Forbes.

"Нова дорожня карта впровадження нової ІТ-архітектури передбачає, що система Entry/Exit (електронна база, яка має замінити ручне проставлення штампів у закордонних паспортах. – Ред.) буде готова до експлуатації восени 2024 року, а ETIAS – навесні 2025 року", – йдеться у висновках засідання Ради ЄС із внутрішніх справ і юстиції.

Після запуску програми ETIAS знадобиться спеціальний дозвіл для в’їзду до 30 країн Шенгенської зони Європи.

Що таке ETIAS

ETIAS – це Європейська система інформації та авторизації подорожей. Її мета – запобігти в’їзду до ЄС тих, хто становиять загрозу громадському порядку, національній безпеці або міжнародним відносинам країнам Шенгенської угоди.

Дозвіл ETIAS – це дозвіл на в’їзд до ЄС для громадян країн, із якими діє безвізовий режим. Він прив’язаний до закордонного паспорта людини і діє три роки або ж до спливання терміну дії паспорта. Якщо людина отримує новий закордонний паспорт, то треба буде отримати і новий дозвіл.

ETIAS було схвалено в 2016 році в рамках міжнародних зусиль з підвищення безпеки. Вона мала бути запущена у 2021 році, але її початок було відкладено через низку перешкод, включаючи пандемію Covid-19 та відсутність інфраструктури, яка могла б підтримувати програму.

Що це означає для українців

ETIAS зобов’яже українців, що їздять до ЄС, раз на три роки реєструватися у спецсистемі і в більшості випадків – сплачувати збір за це.

Наголошуємо, що ETIAS запроваджений не лише для українців. Він діятиме для громадян усіх держав, що мають право безвізового в’їзду до ЄС, в тому числі громадян США, Канади тощо.

Як отримати дозвіл

Після того, як ETIAS вступить у дію, дозвіл на в'їзд до ЄС можна буде отримати, заповнивши анкету на офіційному вебресурсі ETIAS travel-europe.europa.eu/etias_en або через мобільний додаток ETIAS. Вартість заявки на отримання ETIAS –7 євро. Хоча більшості людей доведеться сплатити комісію, ETIAS безкоштовний для всіх віком до 18 або старше 70 років

Щоб подати заявку на ETIAS, слід буде мати біометричний закордонний паспорт.

Детальніше про Європейську систему інформації та авторизації подорожей (ETIAS) читайте за посиланням.

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