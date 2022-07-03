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В'їзд туристів до Венеції стане платним: названо дату і вартість квитка

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В'їзд туристів до Венеції стане платним: названо дату і вартість квитка

Фото: unsplash.com

Штрафи за відсутність квитка для відвідин улюбленого туристами італійського міста становитимуть від 50 до 300 євро.

Від 16 січня 2023 року для того, щоб відвідати Венецію туристам доведеться заплатити від 3 до 10 євро. У такий спосіб влада міста намагається вирішити проблему надмірного туризму. 

Про це повідомляє CNN із посиланням на радника Венеції з туризму Сімоне Вентуріні.

Вартість квитка не буде фіксованою, а буде залежати від кількості відвідувачів: чим більше заявок — тим вища вартість.

Плата за вхід буде застосовуватися до історичного центру Венеції та наступних островів: Лідо-ді-Венеція, Пеллестріна, Мурано, Бурано, Торчелло, Сант-Еразмо, Маццорбо, Маццорбетто, Віньоле, Сан-Андреа, Ла-Чертоза, Сан-Серволо, Сан-Клементі та Повелья.

Від плати буде звільнено мешканців міста та дітей віком до шести років, а також інвалідів. Не платитимуть також ті, хто приїхав до Венеції за станом здоров'я або відвідати родичів, на спортивні змагання або культурні заходи.

Для туристів, які зупинятимуться в готелі з ночівлею, вартість квитка буде включено у проживання.

Штрафи за відсутність квитка становитимуть від 50 до 300 євро.

Як пояснив Вентуріні, мета такого кроку полягає не в тому, щоб закрити місто, а змусити людей бронювати свою присутність, щоб зменшити "туристичні піки". "Венеція – живе місто, і воно має залишатися таким", – сказав чиновник.

Доходи від плати за вхід підуть на зниження податків для венеціанців, які є дуже високими через велику кількість туристів, яких необхідно розмістити.

Комплексна система бронювання квитків та її онлайн-платформа будуть представлені цієї осені.

Нагадаємо, торік італійську Венецію затопило: вода дісталася навіть центральної площі Святого Марка.

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