В захопленому "Талібаном" Афганістані відновлюють пасажирське авіасполучення

Відомо, що рейс чартерний і належить авіакомпанії катарських авіаліній.

В захопленому "талібами" Афганістані відновлюють пасажирське авіасполучення. Напередодні там уперше після масової евакуації вилетів перший комерційний пасажирський рейс.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 вересня.

На облавку було понад сотня людей. За даними журналістів, серед них громадяни України, Британії, Канади, Нідерландів та Штатів. Відомо, що рейс чартерний і належить авіакомпанії катарських авіаліній. Ну і наступний рейс цих же авіаліній запланований на сьогодні, 10 вересня.

Варто зазначити, що більше тижня аеропорт Кабула не працював, після того як США та решта країн світу завершили масову евакуацію своїх громадян та афганців, які співпрацювали з представниками заходу. Після захоплення влади "талібами" десятки країн встигли вивезти понад 124 тисячі людей. І усе в умовах жахливої тисняви та терактів.

Нагадаємо, Україна провела 6 евакуаційних рейсів. Але досі не вивезла усіх охочих. Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив - ще 159 наших співвітчизників висловили бажання покинути Афганістан.

Новини світу: в захопленому Афганістані відновлюють пасажирське авіасполучення

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