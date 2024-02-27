"Вага цієї заяви більш значуща": дипломат звернув увагу на слова Макрона, крім "військ в Україні"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив не лише про теоретичне відправлення до України військ західних країн, проте ці слова залишилися непоміченими широким загалом.

Про це радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський повідомив в коментарі NV.

"Після цієї фрази, він сказав ще одну фразу, ще гіршу, яку в нас мало цитують: "Європа повинна зробити все для того, щоб агресивна Росія перестала існувати". "Робити все" в устах президента ядерної держави - це серйозно", - акцентував дипломат.

Він заявив, що для світу слова Макрона - не заклик до загрози, хоча, найімовірніше, саме таким чином його промову прочитає Росія.

Веселовський вважає, один з імовірних наслідків від подібних висловлювань для України нерадісний: "Це викличе значне прискорення і посилення наступу Росії на українському фронті".

Також дипломат зазначив, для кращого розуміння поведінки лідер Франції є одна жорстка приказка. "Серце француза знаходиться в тій кишені, де у нього гаманець", - процитував Макрона Веселовський.

За словами дипломата, Макрон поводиться так, як політик, який вирішив стати першим, хто очолить у Європі рух "за" те, щоб ЄС купував зброю в країнах поза Організацією.

"І вже є домовленості з певними країнами, які просто чекали на цю зміну", - додав дипломат.

Веселовський вважає, що це також одна з найважливіших заяв, які робив Макрон, окрім припущень про введення військ в Україну і знищення агресивної Росії.

Він вважає, що лідер Франції просто зіграв з Кремлем, оскільки насправді ні Україна, ні ЄС, ні НАТО не готові до реалізації фрази про відправку військових в Україну.

"Будемо сподіватися, що це не випадковість, але в усякому разі просто нагадування, що "ми не голі і не босі і маємо чим відповісти", - уточнив Веселовський.

Раніше очільник МЗС Франції Стефан Сежурне пояснив слова Еммануеля Макрона. Він заявив, що західні війська не братимуть участі в бойових діях.

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