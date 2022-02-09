Вагітна жінка заради сина погодилася на жахливу екзекуцію: з її голови витягли цвях (фото)

“Цілитель” гарантував, що за допомогою цього ритуалу в неї не народиться ще одна дівчинка.

У лікарні в пакистанському місті Пешавар лікарі надавали допомогу вагітній жінці, у якої у верхній частині чола був вбитий дводюймовий (5-сантиметровий) цвях. Вона зізналася, що погодилася на таку екзекуцію від місцевого “цілителя”, який обіцяв у такий спосіб забезпечити їй народження хлопчика.

Про цей випадок повідомляє Daily Mail з посиланням на місцеві видання.

Як виявилося, вагітній жінці, яка вже має трьох доньок, лікарі після огляду на УЗД повідомили, що вона народить ще одну дівчинку. Оскільки її чоловік погрожував розлучитися, якщо вона не народить хлопчика, жінка пішла до місцевого “цілителя”. Той запропонував пройти жахливу процедуру, яка повинна “гарантувати” народження спадкоємця.

Лікар Хайдер Хан, який надавав допомогу потерпілій, розповів, що вагітна жінка, якій у голову вбивали цвях, була при тямі і відчувала страшний біль. Для його вбивання використовували молоток або інший важкий предмет. Потім вона намагалася витягти цвях плоскогубцями, але їй це не вдалося.

Рентген показав, що дводюймовий цвях пробив верхню частину чола жінки, але не зачепив її мозок.

Поліція Пешавару з’ясовує подробиці цього інциденту, пообіцявши застосувати “юридичні заходи" до причетних до екзекуції осіб.

Нагадаємо, раніше суд у Пакистані засудив дівчину до страти за нібито кіберзлочинність та богохульські повідомлення, які вона надсилала через WhatsApp і Facebook.

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