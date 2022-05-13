Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Вагітний чоловік знявся у рекламі білизни – фото

Вагітний чоловік знявся у рекламі білизни – фото

Дата публікації
Перегляди
662
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вагітний чоловік знявся у рекламі білизни – фото

Фото: instagram.com/roberto_bete

Американський бренд Calvin Klein представив нову рекламну кампанію.

У зніманнях, приурочених до Дня матері, взяли участь різні сім'ї. Зокрема, позувала для глянцю трансгендерна пара з Бразилії — Роберто Бете, який у минулому був жінкою, та Еріка Фіха, яка раніше була чоловіком.

Цікаво, що чоловік постав вагітним. На світлинах подружжя лежало на ліжку в спортивній білизні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Roberto Bete (@roberto_bete)

Також пара демонструвала ніжні почуття.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Roberto Bete (@roberto_bete)

10 травня Роберто народив хлопчика на ім'я Ной. Чоловік поділився, що ця дата для нього особлива, оскільки три роки тому цього дня він зробив мастектомію.

"Ной Фернандес Бете народився 10 травня о 13:12, де того ж дня 3 роки тому я виконав свою найбільшу мрію — мастектомію. Не знаю, чи це збіг, але 10 травня святкуватиму усе своє життя, цього дня відбулися дві найважливіші для мене події", — написав Роберто та опублікував фото свого новонародженого сина.

© instagram.com/roberto_bete
Фото: instagram.com/roberto_bete

Нагадаємо, у другому півфіналі конкурсу "Євробачення-2022" виступив епатажний артист. Представник Сан-Марино Achille Lauro одягнувся у чорний напівпрозорий комбінезон та зробив яскравий макіяж. Наприкінці номеру конкурсант осідлав бика, а ще поцілував гітариста.

Читайте також:

Наступна публікація