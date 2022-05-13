Вагітний чоловік знявся у рекламі білизни – фото

Американський бренд Calvin Klein представив нову рекламну кампанію.

У зніманнях, приурочених до Дня матері, взяли участь різні сім'ї. Зокрема, позувала для глянцю трансгендерна пара з Бразилії — Роберто Бете, який у минулому був жінкою, та Еріка Фіха, яка раніше була чоловіком.

Цікаво, що чоловік постав вагітним. На світлинах подружжя лежало на ліжку в спортивній білизні.

Також пара демонструвала ніжні почуття.

10 травня Роберто народив хлопчика на ім'я Ной. Чоловік поділився, що ця дата для нього особлива, оскільки три роки тому цього дня він зробив мастектомію.

"Ной Фернандес Бете народився 10 травня о 13:12, де того ж дня 3 роки тому я виконав свою найбільшу мрію — мастектомію. Не знаю, чи це збіг, але 10 травня святкуватиму усе своє життя, цього дня відбулися дві найважливіші для мене події", — написав Роберто та опублікував фото свого новонародженого сина.

Фото: instagram.com/roberto_bete

Нагадаємо, у другому півфіналі конкурсу "Євробачення-2022" виступив епатажний артист. Представник Сан-Марино Achille Lauro одягнувся у чорний напівпрозорий комбінезон та зробив яскравий макіяж. Наприкінці номеру конкурсант осідлав бика, а ще поцілував гітариста.

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