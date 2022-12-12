Вагітну затисло в авто: у Польщі біля пункту пропуску в серйозній ДТП постраждало багато українців (фото)

Серед постраждалих є навіть 15-місячна дитина.

На трасі у Польщі поблизу пункту пропуску в Корчовій сталася ДТП, в якій постраждали українці, серед яких - діти та вагітні.

Про це повідомляється на сайті Підкарпатської поліції.

Відомо, що учасниками ДТП стали 5 автівок. Попередньо, 56-річний водій BMW не впорався з керуванням на засніженій дорозі, вдарився у захисні бар'єри і відлетів в Hyundai.

Позаду BMW їхав автомобіль Audi, який теж не скоригував безпечну дистанцію й виїхав на праву смугу, де врізався у припарковані там Volvo та Kia.

У результаті ДТП травмовані троє пасажирів Hyundai. Серед них - дві вагітні жінки та 15-місячна дитина. Одну з вагітних затисло в авто. Потерпілу діставали з салону за допомогою гідравлічних ножиць.

Крім цих трьох поранених, яких госпіталізували, до лікарні ще забрали жінку та 7-річну дитину, які їхали в Hyundai.

Усі постраждалі є громадянами України. Поліція повідомляє, що водії були п'яні. На кілька годин автомагістраль А4 у напрямку переїзду була повністю перекрита. Точні причини та обставини події встановлює слідство.

Зазначимо, що наразі у Польщі вирує негода - засніжило, а температура показує мінус. Водіїв закликають бути обережними та уважними.

Нагадаємо, раніше у Польщі в місті Яблонка українець ледь не вмер від переохолодження. Чоловікові надали першу допомогу правоохоронці і відправили до лікарні.

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