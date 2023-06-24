"Вагнер" готується захопити склади з ядерною зброєю у Воронезькій області – "АТЕШ"

Бої у Воронезькій області, ймовірно, призведуть до посилення ескалації бойових дій між ПВК і армією РФ.

Передові загони ПВК "Вагнер" вийшли до околиць Борисоглібська Воронезької області, де розміщується склад з ядерною зброєю, відомий також як "375 об'єкт "С", 12 управління МО РФ, "вагнерівці" хочуть захопити склади зі зброєю.

Про це "АТЕШ" повідомив агент зі складу "вагнерівців".

"Ймовірно, захистити склад Збройні сили РФ власними силами не зможуть. Адже там дуже мало сил і коштів. Необхідна значна кількість танків, артилерії та моторизованої професійної піхоти. Потрібна як мінімум бригада. А оскільки зараз немає вільних військ, єдиний спосіб отримати підкріплення — зняти оперативні резерви з фронту", - йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що бої за воронезький ядерний склад, ймовірно, призведуть до посилення ескалації бойових дій між ПВК і армією Міноборони РФ.

Нагадаємо, у Росії продовжується протистояння між "вагнерівцями" та регулярною армією РФ. Авіація РФ завдає ударів по дорозі федерального значення у Воронезькій області М-4, якою рухаються бійці ПВК "Вагнер".

Влада РФ готується до оборони Москви від можливого вторгнення ПВК "Вагнер". На підходах біля столиці російські силовики почали споруджувати блокпости та оборонні позиції.

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