"Вагнер" може почати терористичну операцію в Сувальському коридорі – Сенат Польщі

ПВК "Вагнер", яка наразі накопичує сили на території Білорусі, може почати терористичну операцію в Сувальському коридорі, що поєднує Польщу і Литву.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав віцемаршалок польського Сенату Міхал Камінський.

"Я не можу виключити і ніхто в Польщі цього не виключає, що для того, щоб протестувати солідарність НАТО із Польщею, НАТО зі сходом Європи, вони можуть спробувати зайти до Польщі. Скоріше за все це буде наче терористична операція групи "Вагнер", ніж повномасштабне вторгнення, як до України", - сказав він.

Міхал Камінський також нагадав, що на території Польщі вже перебувають американські військові.

"Лукашенко робив натяк на Жешув. Ну, хай заходять. Вони там зустрінуть не тільки польську, а ще і американську оборону. Єдине питання в цьому випадку: хто платитиме за їх труни, в яких їх посилатимуть назад до Росі-", - підкреслив віцемаршалок.

Він також зазначив, що у разі якщо "вагнерівці" зайдуть до Сувальського коридору на території Литви, то Польща неодмінно встане на захист свого сусіда по НАТО.

Нагадаємо, у Держдумі РФ заявили, що їм "дуже потрібен" Сувальський коридор, який розділяє Польщу і Литву, а також може з'єднати Калінінградську область РФ з Білоруссю. Так, очільник комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що ПВК "Вагнер" відправили до Білорусі "не лише для того, щоб навчати білоруські збройні сили", як повідомлялося раніше.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про переміщення "вагнерівців" до Сувальського коридору та висловив занепокоєння. За його словами, понад сотня найманців ПВК "Вагнер" вирушила до Сувальського коридору, який обʼєднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область Росії та Білорусь.

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