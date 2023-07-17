"Вагнер" прибув до Білорусі без зброї: міністр оборони Литви оцінив загрозу

Міністр сказав, що навпаки, російська військова присутність в Білорусі, незважаючи на найманців "Вагнера", була скорочена.

Поява підрозділів ПВК "Вагнер" у Білорусі принципово не змінює безпекову ситуацію в регіоні.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає LRT.

За його словами, останніми днями до Білорусі прибув контингент бойовиків "Вагнера" ​​– щонайменше 60 різних машин.

"Я б не назвав їх підрозділами, я б назвав їх групами, які без озброєнь, боєприпасів і тилового забезпечення перекидаються в Білорусь, кількість невелика. Це принципово не змінює ситуацію в регіоні, яка ускладнилася від початку агресії Росії проти України", – сказав Анушаускас.

Міністр наголосив, що навпаки, російська військова присутність в Білорусі, незважаючи на найманців ПВК "Вагнера", була скорочена. За його даними, російських окупантів через деякий час після навчання назад повернули в Росію

Анушаускас додав, що наразі "вагнерівці" не повинні викликати серйозного занепокоєння Литви.

"Ви знаєте, ризики були великі, коли 40 тисяч російських солдатів і більше з усіма боєприпасами, важким озброєнням, авіація була на нашому боці півтора року тому. Порівняти ці групи з тими можливостями... Якщо ми боїмося в тисячу разів меншої групи, то, чесно кажучи, цього не повинно бути", – сказав литовський міністр оборони.

На запитання, скільки найманців ПВК "Вагнер" може перебувати у Білорусі на даний момент, він сказав, що це "невелика кількість", але не уточнив скільки саме.

"Їх роззброїли в Росії, у них зібрали боєприпаси та важке озброєння. Все залишилося в Росії. Видно, що ніякої домовленості про те, щоб вони прийшли зі зброєю в Білорусь, не було", – підсумував Анушаускас.

Нагадаємо, що у суботу, 15 липня, до Білорусі прибула велика колона ПВК "Вагнер". Сьогодні, 17 липня, до Білорусі прибула ще одна колона терористів "Вагнера".

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