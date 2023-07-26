"Вагнер" у Білорусі шукає новобранців, готових воювати проти Литви та Польщі – ЦНС

Про набір до ПВК розповіли білоруські бійці, яких тренують "вагнерівські" інструктори.

Під час військових навчань у Білорусі серед збройних сил країни відбувається набір до лав ПВК "Вагнер".

Про це повідомили в українському Центрі національного спротиву із посиланням на білоруських військових.

Вказно, що про пошук "Вагнером" новобранців розповіли патріотично налаштовані білоруські військовослужбовці, які проходять вишкіл під керівництвом інструкторів-"вагнерівців".

За словами білоруських бійців, одна з умов контракту – готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви.

Загроза з боку ПВК "Вагнер" у Білорусі

За даними ГУР Міноборони України, на сьогодні на території Білорусі перебувають менше 10 тис. бойовиків "Вагнера", які почали прибувати туди наприкінці червня-початку липня після спроби заколоту власника компанії Євгена Пригожина.

Через виниклу в Білорусі загрозу Польща перекинула до свого східного кордону більше військ і планує будівництво нової військової частини. А в Литві заявили про суттєві зміни у своїх військових можливостях за останні роки та закликали не "танцювати під дезінформаційні меседжі Пу і Лу".

Масла у вогонь підлив президент Росії Володимир Путін, який зробив неправдиву заяву про створення польсько-литовсько-українського військового формування задля подальшої окупації частини України.

А напередодні російський правозахисник Володимир Осєчкін заявив, що найманців "Вагнера" морально готують до ймовірних операцій на території Польщі.

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