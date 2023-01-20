"Вагнер" віддає порожні труни родичам загиблих в Україні найманців-в’язнів – ЗМІ

Один із "загиблих" був поранений, але виявився живим і перебуває в українському полоні.

З ПВК "Вагнер" родичам загиблих на війні в Україні російських в’язнів повертають порожні труни. Деякі з цих "загиблих" виявляються живими.

Про це повідомляє російське видання "Медуза" з посиланням на телеканал "Дождь".

Так, росіянка Ангеліна (ім'я змінено) взимку поховала свого чоловіка, а згодом дізналася, що він живий і досі перебуває в Україні.

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Жінка розповіла, що її чоловік відбував покарання в одній із російських колоній. Про те, що його завербували до ПВК "Вагнера", Ангеліна дізналася від родички іншого засудженого. Жінка поділилася сумнівами у добровільній згоді її чоловіка на пропозицію компанії. За словами росіянки, чоловік добре ставився до України.

Восени вже колишній в’язень був відправлений до України і припинив виходити на зв'язок. У грудні Ангеліна отримала телефонний дзвінок від працівників ПВК "Вагнер", які повідомили, що її чоловік загинув у районі Бахмута. Згодом його сім'ї видали закриту цинкову труну, медалі від "Вагнера", почесну грамоту та свідоцтво про смерть.

Водночас Ангеліну переконували в неможливості помилки, коли вона запитувала, чи справді у труні тіло її чоловіка.

"Вони нам сказали, що немає потреби розкривати труну, бо перед відправкою (на фронт – ред.) вони беруть якісь ДНК і коли трупи виявляють, вони порівнюють. Вони нам сказали, що дають стовідсоткову гарантію, що це він", – розповіла жінка.

Через кілька тижнів після похорону незнайомець написав Ангеліні, що її чоловік живий і перебуває в Дебальцевому на Донеччині. Ще через кілька днів з українського номера жінці зателефонував інший невідомий, який представився співробітником СБУ. Він розповів, що чоловік росіянки живий і був узятий в полон наприкінці жовтня 2022 року. Незнайомець також описав поранення найманця, від якого, за версією працівника "Вагнера", чоловік Ангеліни загинув. Співрозмовник сказав, що в результаті життя чоловіка вдалося врятувати.

Після цього жінка звернулася до Федеральної служби виконання покарань, де їй відмовилися надати інформацію про чоловіка. Водночас у військовій комендатурі підтвердили, що ексв’язень значиться пораненим і взятим у полон.

Зазначається, що журналістам "Дождя" вдалося знайти в соцмережах і телеграм-чатах ще кілька схожих історій. Так, отримавши труну, деякі з родичів бояться відкривати її, а представники ПВК "Вагнера" наполегливо рекомендують цього не робити.

Нагадаємо, за даними США станом на грудень 2022 року, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відправив воювати до України 50 тис. найманців.

Зазначимо, що трупами "вагнерівців" буквально всипані райони довкола Бахмута і Соледара, де окупанти безуспішно намагаються захопити всю Донецьку область. За даними військового експерта Олега Жданова, у Пригожина там "є свої інтереси на соляні шахти та вапняк".

А тим часом до ПВК "Вагнера" вже почали вербувати і жінок, які відбувають покарання у російських в'язницях.

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