“Вагнер” використовує нестабільність у Нігері після держперевороту: Блінкен розповів, що це означає

Зараз у Нігері “повторюється те, що було в інших країнах, куди найманці Пригожина не принесли нічого, окрім поганого”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, 8 серпня, що ПВК “Вагнер” “користується” нестабільністю в Нігері.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

Після повалення президента Мохамеда Базума майже два тижні тому країною керує хунта. Були припущення, що лідери перевороту звернулися по допомогу до “Вагнера”, яка, як відомо, присутня в Малі.

Блінкен сказав, що він не вважає, що Росія чи “Вагнер” спровокували переворот у Нігері. Однак США занепокоєні тим, що ця група “може проявити себе” в деяких частинах Сахельського регіону, сказав він в інтерв'ю ВВС. “Я думаю, що те, що сталося і продовжує відбуватися в Нігері, не було спровоковано Росією або “вагнерівцями”, але... вони намагалися скористатися цим. Куди б не прийшла ця ПВК “Вагнер”, всюди слідом за нею йшли смерть, руйнування та експлуатація”, — заявив Блінкен.

За його словами, небезпека зросла, а не зменшилася. Блінкен додав, що це “повторення того, що сталося в інших країнах, де вони не принесли з собою нічого, окрім поганого”.

Вважається, що “Вагнер” має тисячі бойовиків у таких країнах, як Центральноафриканська Республіка (ЦАР) і Малі, де вона має прибуткові бізнес-інтереси, а також зміцнює дипломатичні та економічні відносини з Росією.

Бойовиків угруповання звинувачують у широкомасштабних порушеннях прав людини в кількох африканських країнах. Незважаючи на це, існують припущення, що армія Нігеру звернулася до “Вагнера” по допомогу, оскільки країна стоїть перед загрозою військового втручання.

ЕКОВАС — регіональний блок з 15 західноафриканських держав — дав лідерам хунти Нігеру крайній термін до 6 серпня, щоб вони пішли у відставку і відновили президента Базума.

Цей термін був проігнорований і ЕКОВАС має провести зустріч 10 серпня, щоб вирішити, що робити далі.

7 серпня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд провела, за її словами, “важкі і відверті” переговори з лідерами перевороту, які, за її словами, розуміють ризики співпраці з найманцями.

Базум, який зараз перебуває в полоні, також висловив своє занепокоєння щодо впливу “Вагнера” в Африці.

“З відкритим запрошенням з боку організаторів перевороту та їхніх регіональних союзників, весь центральний регіон Сахель може потрапити під російський вплив через ПВК “Вагнер”, чий жорстокий тероризм був повною мірою продемонстрований в Україні”, — написав він в авторській статті для Washington Post, опублікованій минулого тижня.

Наразі незрозуміло, чи в'їхали бойовики “Вагнера” в країну, але один Телеграм-канал, пов'язаний з “Вагнером”, заявив 7 серпня, що близько 1500 його бойовиків нещодавно були відправлені до Африки.

Ватажок “вагнерівців” Євген Пригожин закликав хунту “зателефонувати нам” у голосовому повідомленні, завантаженому в Телеграм 8 серпня. “Ми завжди на боці добра, на боці справедливості і на боці тих, хто бореться за свій суверенітет і за права свого народу”, — сказав він.

Нігер — колишня французька колонія, і переворот призвів до хвилі антифранцузьких і проросійських настроїв у країні — подібних до тих, що пережили сусідні Малі та Буркіна-Фасо, які після власних переворотів розвернулися в бік Москви.

Обидві країни, які призупинили членство в ЕКОВАС, направили делегації до столиці Нігеру Ніамеї, щоб запевнити лідерів перевороту, що вони стануть на їхній захист від інших західноафриканських країн та їхніх західних союзників, якщо це буде необхідно.

“Я хотів би нагадати вам, що Буркіна-Фасо, Малі і Нігер вже більше 10 років мають справу з негативними... наслідками небезпечної авантюри НАТО в Лівії”, заявив під час візиту речник уряду Малі Абдулає Майга.

“Одне можна сказати напевно: президент Малі Гойта і президент Буркіна-Фасо Траоре чітко сказали “ні”. Ми не приймемо військового втручання в Нігер. Вони йдуть за нашим виживанням”.

Тим часом, хунта Нігеру призначила колишнього міністра фінансів країни Алі Махамана Ламіна Зейна новим прем'єр-міністром країни після перевороту.

Зейн замінив на цій посаді Махамаду Ухумуду, який під час перевороту перебував у Європі.

Нагадаємо, президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав світ допомогти відновити конституційний порядок у державі. Події, що відбуваються в країні, він назвав "ключовий моментом історії".

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