"Вагнерівці" могли почати вихід із Білорусі: в ISW розповіли, до якої країни вони рухаються

Російське джерело, що ПВК "Вагнер" зараз проводить свій перший етап виведення з Білорусі.

Російські найманці ПВК "Вагнер" могли почати вихід із Білорусі назад до РФ, а саме до Краснодарського краю та Воронезької та Ростовської областей.

Про це йдеться у свіжому звіті Інститу вивчення війни (ISW), опублікованому 9 серпня.

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"Припущення про вихід групи "Вагнера" з Білорусі свідчать про те, що аспекти угоди між президентом Росії Володимиром Путіним і фінансистом групи Євгеном Пригожиним після збройного повстання "вагнерівців" 24 червня розвалилися", - сказано у повідомленні.

Аналітики США посилаються на російське інсайдерське джерело, яке стверджує, що ПВК "Вагнер" проводить свій перший етап виведення з Білорусі - їх автобусами перевозять із Білорусі до Краснодарського краю та Воронезької та Ростовської областей, група - 500-600 осіб. Другий етап розпочнеться після 13 серпня.

"Інсайдерське джерело та джерело, пов’язане з "Вагнером", припустили, що війська Пригожина можуть залишити Білорусь через те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився фінансувати ПВК "Вагнер", коли дізнався, що Росія не буде платити за їхнє перебування, як він, очевидно, очікував", - зазначають

Втім, російське джерело стверджує, що невелика група інструкторів "Вагнера" залишиться в Білорусі для навчання ЗС РБ. Проте ISW не спостерігає "візуальних доказів того, що війська "Вагнера" рухаються з Білорусі".

Як повідомляли раніше, що через "вагнеріваців" Польща удвічі збільшить кількість військових на кордоні із Білоруссю.

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