Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Вагнерівці" могли почати вихід із Білорусі: в ISW розповіли, до якої країни вони рухаються

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
4298
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Вагнерівці" могли почати вихід із Білорусі: в ISW розповіли, до якої країни вони рухаються

"Вагнерівці" у Білорусі / Фото: ТСН.ua

Російське джерело, що ПВК "Вагнер" зараз проводить свій перший етап виведення з Білорусі.

Російські найманці ПВК "Вагнер" могли почати вихід із Білорусі назад до РФ, а саме до Краснодарського краю та Воронезької та Ростовської областей.

Про це йдеться у свіжому звіті Інститу вивчення війни (ISW), опублікованому 9 серпня. 

"Припущення про вихід групи "Вагнера" з Білорусі свідчать про те, що аспекти угоди між президентом Росії Володимиром Путіним і фінансистом групи Євгеном Пригожиним після збройного повстання "вагнерівців" 24 червня розвалилися", - сказано у повідомленні.  

Аналітики США посилаються на російське інсайдерське джерело, яке стверджує, що ПВК "Вагнер" проводить свій перший етап виведення з Білорусі - їх автобусами перевозять із Білорусі до Краснодарського краю та Воронезької та Ростовської областей, група - 500-600 осіб. Другий етап розпочнеться після 13 серпня. 

"Інсайдерське джерело та джерело, пов’язане з "Вагнером", припустили, що війська Пригожина можуть залишити Білорусь через те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився фінансувати ПВК "Вагнер", коли дізнався, що Росія не буде платити за їхнє перебування, як він, очевидно, очікував", - зазначають

Втім, російське джерело стверджує, що невелика група інструкторів "Вагнера" залишиться в Білорусі для навчання ЗС РБ. Проте ISW не спостерігає "візуальних доказів того, що війська "Вагнера" рухаються з Білорусі". 

Як повідомляли раніше, що через "вагнеріваців" Польща удвічі збільшить кількість військових на кордоні із Білоруссю.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Вагнерівці" готують нові провокації?! У Білорусі почали будувати нове наметове містечко.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
4298
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація