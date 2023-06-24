"Вагнерівці" можуть дійти до Садового кільця і запустити режим транзиту влади" — політолог

Російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням, в якому назвав Пригожина та тих, хто його підтримує, зрадниками.

Заколот у Росії, який розпочав очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, найнебезпечніший прецедент для путінського режиму. Спроби домовитися з ватажком "вагнерівців" - помилковий крок Міноборони РФ і демонстрація неспроможності російського військового командування.

Про це заявив політолог Олег Саакян в прямому ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він додає, що навряд чи Путін зможе домовитися з Пригожиним без негативних наслідків для останнього.

"Тоді завтра будь-який польовий командир, умовно кажучи, може по-своєму, пропорційно собі, скажімо, піти і сказати, мовляв, ми захоплюємо нехай не Ростов, а Таганрог. Або повертаємо, не знаю, Калугу під контроль справедливого російського якогось руху. Як сказав Пригожин, це не переворот, а “марш справедливості” на Москву", - каже експерт.

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Також за його словами, ресурсів у Путіна просто немає для того, щоб його ефективно припинити, каже Саакян.

“Міністерство оборони, яке волає до розсудливості, звертається, записує двох генералів, які сидять біля стінки, один із них — Суровікін з автоматом, навіщось, у закритому приміщенні з лампочкою в лоб. Це виглядає вкрай жалюгідно. Тобто зараз відбувається демонстрація неспроможності російського військового командування і Російської держави”, — сказав політолог.

Нині російський диктатор перебуває перед вибором: прибрати Пригожина чи Шойгу.

"Якщо він стане на бік Шойгу, який вкрай непопулярний серед усіх армійців, відповідно, це може ще більше підштовхнути частину армійських структур щонайменше закрити очі на те, що відбувається, просто піти у внутрішню еміграцію", - розповів він.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова. "Вагнерівці" взяли під контроль адміністративні та військові об'єкти. Ватажок найманців пригрозив походом на столицю Москву.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на збройне повстання у Росії терористів ПВК "Вагнер". Він наголосив, що громадянська війна у РФ - це результат війни проти України.

Тим часом, передові загони ПВК "Вагнер" вийшли до околиць Борисоглібська Воронезької області, де розміщується склад з ядерною зброєю, відомий також як "375 об'єкт "С", 12 управління МО РФ, "вагнерівці" хочуть захопити склади зі зброєю.

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