"Вагнерівці" отримують повну підтримку з боку режима Лукашенка – Центр нацспротиву

Підпільний рух Білорусі підтверджує, що найманці ПВК "Вагнер" розширюють сферу свого впливу на території країни, отримуючи при цьому повну підтримку з боку режима самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Підтверджується прибуття в Осиповичі Могильовської області Білорусі близько 240 осіб, 40 вантажних автомобілів та великої кількості озброєння з метою проведення тренувань та злагодження підрозділів ПВК "Вагнер" на території держави", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що місця проживання даного угруповання розташовані в населеному пункті Ціль, що в 20 кілометрах від Осиповичів.

Нагадаємо, українські прикордонники підтверджують, що до Білорусі прибули окремі групи російських найманців ПВК "Вагнер".

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