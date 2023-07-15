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"Вагнерівці" отримують повну підтримку з боку режима Лукашенка – Центр нацспротиву

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Вагнерівці" отримують повну підтримку з боку режима Лукашенка – Центр нацспротиву

"Вагнерівці" отримують повну підтримку з боку режима Лукашенка. / Фото: Associated Press

ПВК ​​Вагнер" розширює вплив у Білорусі.

Підпільний рух Білорусі підтверджує, що найманці ПВК "Вагнер" розширюють сферу свого впливу на території країни, отримуючи при цьому повну підтримку з боку режима самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.  

"Підтверджується прибуття в Осиповичі Могильовської області Білорусі близько 240 осіб, 40 вантажних автомобілів та великої кількості озброєння з метою проведення тренувань та злагодження підрозділів ПВК "Вагнер" на території держави", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що місця проживання даного угруповання розташовані в населеному пункті Ціль, що в 20 кілометрах від Осиповичів.

Нагадаємо, українські прикордонники підтверджують, що до Білорусі прибули окремі групи російських найманців ПВК "Вагнер". 

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Дата публікації
Перегляди
229
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