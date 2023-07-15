"Вагнерівці" отримують повну підтримку з боку режима Лукашенка – Центр нацспротиву

ПВК Вагнер" розширює вплив у Білорусі.
Підпільний рух Білорусі підтверджує, що найманці ПВК "Вагнер" розширюють сферу свого впливу на території країни, отримуючи при цьому повну підтримку з боку режима самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Підтверджується прибуття в Осиповичі Могильовської області Білорусі близько 240 осіб, 40 вантажних автомобілів та великої кількості озброєння з метою проведення тренувань та злагодження підрозділів ПВК "Вагнер" на території держави", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що місця проживання даного угруповання розташовані в населеному пункті Ціль, що в 20 кілометрах від Осиповичів.
Нагадаємо, українські прикордонники підтверджують, що до Білорусі прибули окремі групи російських найманців ПВК "Вагнер".
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