"Вагнерівці" переклали відповідальність за свій розгром у Малі на "піщану бурю"

Від 22 до 27 липня 2024 року бійці ПВК "Вагнер" разом із силами FAM боролися з угрупованнями "Координаційний рух Азавад" (CMA) і "Аль-Каїда в Сахелі" (JNIM) в районі Тін-Заутин, проте піщана буря дозволила радикалам перегрупуватися і збільшити свою чисельність до 1000 осіб.

Про це йдеться в офіційній заяві російських воєнних злочинців, оприлюдненій у соцмережах.

У ній стверджується, що це змусило "вагнерівців" перекинути додаткові сили до зони боїв. 25 липня було відбито чергову атаку, але згодом кількість нападів збільшилася, зокрема з використанням важкого озброєння, БПЛА та шахід-мобілів, що призвело до нових втрат.

"Піщана буря, що настала, дала змогу радикалам провести перегрупування і наростити свою чисельність до 1000 осіб. У зв’язку з цим командуванням ПВК Вагнер було ухвалено рішення перекинути додаткові сили в район бойових дій, для надання допомоги 13-му штурмовому загону", — стверджують найманці.

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Остання радіограма від 27 липня повідомила, що залишилися лише троє бійців, які продовжують бої. У повідомленні також зазначено, що загинув командир 13-го штурмового загону Сергій "Пруд" Шевченко.

Нагадаємо, у Малі загинув командир "Вагнера" ​​Антон Єлізаров (Лотос), який раніше очолював наступи на Соледар та Бахмут під час російського вторгнення до України.

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