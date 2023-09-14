"Вагнерівці" подалися у таксисти: чим займаються екснайманці вбитого "кухаря Путіна"

Колишні "вагнерівці" після повернення з війни в Україні зіткнулися з проблемами навіть у власній країні. Екснайманців Пригожина не хочуть брати на роботу, яка пов'язана з армією РФ.

Найманців ПВК "Вагнер" після повернення з війни в Україні відмовляються брати на роботу до силових структур, підприємств ВПК і навіть ресторанів. Тому бойовики влаштовуються працювати таксистами та будівельниками.

Про це повідомляє Telegram-канал "Можемо пояснити".

Після виведення ПВК з України більшу частину "вагнерівців" відправили у відпустку, після якої вони розраховували вирушити в гарячі точки. Але наприкінці серпня в чатах "вагнерівців" поширилося аудіоповідомлення із закликом шукати роботу в інших сферах через конкуренцію ПВК з Міноборони в Африці та на Близькому Сході.

У підсумку з'ясувалося, що колишнім підлеглим Пригожина відмовляють у працевлаштуванні на оборонні підприємства, заводи і Росгвардію, тож колишні бойовики влаштовуються на будівництво, таксі і різні виробництва.

Так, Telegram-канал розповідає історію одного найманця, який після повернення з війни планував влаштуватися на новий камчатський завод дронів-камікадзе. Але папірець про помилування колишньому зеку не допоміг.

"Сказали: "Вам краще інше місце пошукати". Навіть заяву не взяли", - розповіла мати ексвагнерівця.

Де зараз "вагнерівці"

У Білорусі вагнерівці підписують контракти для охорони та участі у бойових діях в Африці. Зокрема, йдеться про тих, які перейшли в ПВК ТОВ “ГардСервіс".

Крім того, "Росгвардія", ймовірно, вербує раніше ув’язнених колишніх бійців із "Вагнера" для підкорення російських найманців та заодно зміцнення внутрішньої безпеки Росії.

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