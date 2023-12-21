“Вагнерівці” повернулися з війни: російська поліція фіксує спалах злочинів

Навіть після вчинення нового злочину до “героїв” війни в Україні ставляться з поблажливістю.
В Івановській області Росії із 300 колишніх ув'язнених, які у складі окупаційної армії воювали на території України, 120 було затримано за нові злочини.
Про це з посиланням на витік інформації з наради в місцевому управлінні МВС повідомляє російський Telegram-канал “Можем объяснить”.
Йдеться в основному про "вагнерівців", які були завербовані в місцях позбавлення волі і, прибувши додому, знову пустилися берега.
Характерно, що навіть після вчинення нового злочину російські судді до “вагнерівців” ставляться з поблажливістю. Їхні адвокати апелюють до “героїзму” своїх підзахисних, виявленого під час так званої “СВО”, тож суд не відправляє затриманих під арешт у СІЗО, а обмежується домашнім арештом.
В інших російських регіонах також повідомляють про подібні випадки: ув'язнені, які отримали помилування за "бойові заслуги" на території України, знову беруться за старе.
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Журналісти "Агентства" нарахували майже три десятки росіян, убитих "вагнерівцями", які повернулися після війни. Здавши армійську зброю, вони беруться за мисливські рушниці, ножі, бензин та інші підручні засоби, щоб мучити і вбивати чергові жертви.
Нагадаємо, восени 2023 року в Нижегородській області РФ колишній “вагнерівець” під час сварки спалив свою сестру. Приїхавши з війни, куди потрапив прямо з "зони", він жив у родички, де і влаштував пожежу.
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