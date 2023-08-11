"Вагнерівці" приєднаються до армії Білорусі на кордонах НАТО - розвідка Британії

Найманці групи ПВК "Вагнер" інструктуватимуть частину білоруської армії, яка проведе навчання біля країн НАТО.

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії у Twitter.

Як зазначають британські розвідники, 6-а окрема гвардійська механізована бригада (6 ОГМБ) проведе навчання в районі Гродно на північному заході Білорусі, що неподалік польсько-литовського кордону. Зокрема, навчання спрямовані на те, щоб проаналізувати дії російських військових в Україні.

"Існує реальна можливість того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість радників групи "Вагнер" як інструкторів", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у зведенні йдеться, що навчання, найімовірніше, є частиною звичайного навчального циклу білоруських військових.

"Однак Росія майже, напевно, прагне позиціонувати білоруські сили як ті, що виступають проти НАТО", - зазначили у розвдідці.

Нагадаємо, з території Білорусі не зафіксовано виведення "вагнерівців" назад до Росії та переміщення великих колон угруповання всередині республіки.

Додамо, що напередодні бойовики терористичного угруповання "Вагнер" імітували прибуття до району автодорожнього пункту пропуску Піщатка у Берестейській області Білорусі,

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