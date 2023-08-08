"Вагнерівці" у Білорусі підійшли ближче до кордону України: Центр нацспротиву розповів про небезпеку

На первинному етапі в рамках інформаційної операції відбувається вкид в ЗМІ наративів, що найманці готові йти на ЄС.

На аеродромі "Зябровка" в Білорусі, що поблизу кордону із Україною, розпочато створення наметового містечка для розміщення російських найманців із ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на підпілля.

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За інформацією Центру, на території нового полігону, який розташований у Гомельській області, планують розмістити до 1000 "вагнерівців".

Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.

"Водночас зберігається висока ймовірність застосування "Вагнеру" для імітація діяльності у рамках підтримки інформаційної операції рф та РБ по тиску на країни населення Європи. Ціль такої кампанії полягає в тому, аби змусити країни Європи зменшувати підтримку України. Мовляв, "лиш би на нас не напали", - йдеться у повідмоленні.

Зазначається, що на первинному етапі в рамках такої інформаційної операції відбувається імітація розгортання таборів ПВК "Вагнер" та вкиду в інформаційне поле наративів, що найманці готові йти на ЄС.

Загроза нападу вагнерівців на НАТО

Нагадаємо, у Міноборони РБ повідомили 7 серпня, що на території Білорусі розпочалося військове навчання, яке відбувається на полігоні "Гозький" та ділянках місцевості у Гродненській області, що поблизу кордону Литви та Польщі. Під час навчання будуть відпрацьовані питання управління підрозділами під час ведення бойових дій.

Напередодні організатор "Білого легіону" Сергій Бульба заявив, що "вагнерівці" можуть готувати криваву провокацію на території Білорусі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путін наривається: Росія провокує НАТО! “Вагнерівці” не сплять!

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