"Вагнерівці" у Білорусі: скільки їх залишилося та чи становлять вони небезпеку для України

Коли вони почали активно прибувати на територію Білорусі - їхня кількість була орієнтовно 6000.
Станом на 24 вересня на території Білорусі залишилося близько тисячі "вагнерівців".
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Як пам'ятаємо, їхня кількість коливалася в районі 6000, коли вони почали активно прибувати на територію Білорусі. За всім, що відбувається по той бік кордону і на території Білорусі, і на території Росії, пильно стежать підрозділи розвідки", - сказав Демченко.
Те, що російські найманці ненадовго затрималися у Білорусі, - це вигідна ситуація для України, наголосив він.
Нагадаємо, за даними американських аналітиків, "вагнерівці" повертаються на фронт до України. Йдеться про роз'єднані контингенти групи "Вагнера", які об'єдналися у нову організацію після заколоту Пригожина у червні.
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