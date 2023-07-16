“Вагнерівці” у Білорусі: з’явилося відео колони російських найманців

У Мережі з’явилося відео, на якому видно пересування автодорогою у Білорусі частини колони найманців ПВК “Вагнер”, які в ніч проти 15 липня перетнули російсько-білоруський кордон і попрямували до наметового табору в селі Цель, що під Осиповичами.

Як повідомляє білоруська моніторингова група "Бєралускі Гаюн", це відео було знято в Могилівській області, а точніше на трасі Р43 біля села Лебедівка.

“Аналіз відео показує, що воно було зроблено о 5-й ранку 15 липня, а це означає, що кордон РФ-РБ ця колона перетнула глибокої ночі - о 3:00, тому що від прикордонного переходу на кордоні РФ-РБ “Дзвінчатка-Понятовка” їхати 110 км - це 1,5-2 години”, - йдеться у повідомленні.

"Бєралускі Гаюн" опублікував також ймовірний маршрут пересування колони “вагнерівців” у Білорусі.

Ймовірний маршрут пересування колони "вагнерівців" у Білорусі / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Раніше повідомлялося, що в колоні транспорту на номерах так званих “ЛНР” та “ДНР” помічено щонайменше 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, “буханки” та мінімум 3 автобуси.

З'явилося відео колони “вагнерівців” у Білорусі

Нагадаємо, українська прикордонна служба зафіксувала переміщення окремих підрозділів на території Білорусі російського угруповання найманців ПВК "Вагнер".

Читайте також: