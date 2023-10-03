В ISW спрогнозували майбутнє "вагнерівців" після угоди з "Росгвардією"

Найманці ПВК "Вагнер" після загибелі їхнього ватажка Євгена Пригожина, ймовірно, продовжать функціонувати під керівництвом Росгвардії.

Про це пише ISW.

Як зазначають аналітики, на сьогодні уже нібито навіть було укладено угоду між цими двома суб'єктами.

"Власне, начебто командир приватного батальйону Антон Єлізаров з позивним "Лотос" досягнув угоди з Росгвардією. Згідно з нею особовий склад групи "Вагнера" повинен підписати індивідуальні та групові угоди про приєднання до Росгвардії до 1 січня 2024 року", - вказано у повідомленні.

На думку аналітиків, відповідні документи свідчать про те, що ПВК не лише продовжить функціонувати, але й збереже свою символіку.

Зазначимо, що частина бійців батальйону уже підписала контракти з міноборони Росії, яку представляє такий собі Андрєй Трошев.

"Відносини між ПВК "Вагнер" та російським урядом наразі незрозумілі, оскільки президент Росії Путін публічно підтримав Трошева та підпорядкував деякі елементи батальйону міноборони – однак це з одного боку. Тоді як з іншого, міноборони Росії потрібно буде постачати Росгвардії необхідне обладнання, – зазначають в ISW.

ПВК "Вагнер" після загибелі Пригожина

ПВК "Вагнер" може знову становити серйозну загрозу для українських військових, якщо консолідується з єдиним лідером і перейде в підпорядкування Росгвардії чи Міноборони РФ. Серед потенційних ватажків син Євгена Пригожина – Павло.

Кремль навіть після невдалого бунту ПВК "Вагнер" продовжує використовувати бойовиків. Втім, тепер "вагнерівцям" не довіряють, як колись, а також більше пильнують.

Російський президент-диктатор Володимир Путін днями зустрівся з екскомандиром ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим і доручив йому зібрати нові підрозділи для війни проти України.

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