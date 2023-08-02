“Вагнерівці” в Білорусі: експерт розповів, що насправді задумали в Мінську та Москві

Деякими речами легковажити не можна і сподіватися, що це буде чергова міграційна криза, не слід.

Важливо, щоб в Україні і світі, а особливо в європейських державах, розуміли, що поява “вагнерівців” в Білорусі — це не лише наслідок так званого “заколоту” і не лише рішення чи забаганка самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Це складова плану, який носить і стратегічний, і тактичний характер.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua український політик і викладач, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі в 2010-2011 роках Роман Безсмертний.

“Деякими речами легковажити не можна і сподіватися, що це буде чергова міграційна криза означає недооцінювати загрозу, яка йде сьогодні від Росії загалом і від підрозділу “вагнерівців”, які знаходяться в Білорусі”, — зауважив Безсмертний.

Він продовжив: “Перше, на що я б хотів звернути увагу, це на оприлюднені факти. Підрозділ, як всім відомо, знаходиться в районі Осиповичів. Це величезний колишній артилерійський полігон, на якому стояла в радянські часи ціла дивізія. Для того, щоб проводити там навчання, про які зараз заговорили, там є вся необхідна польова інфраструктура. А для проведення серйозних навчань потрібен час, щоб все підготувати, починаючи від інфраструктурної, технічної, бойової компоненти, людей тощо”.

Політик зазначив, що на цьому полігоні проходили зокрема і навчання ОДКБ майже щороку. “Тому висунення підрозділу для навчання в район “Брестського” чи “Гродненського” полігонів виглядає дуже цікавим. Хоча ті, хто знає, навчання “Захід” проводилися власне там. Вони планувалися по легенді двох ударів — в напрямку України і в напрямку Сувальського коридору, про що вже дуже багато сказано”, — коментує Безсмертний.

Він звернув увагу на те, що відстань від Бреста до Луцька і від Бреста до Грозного приблизно однакова: “Чомусь всі почали говорити про Сувальський коридор, хоча Сувальський коридор це напрямок Гродно. Це буквально декілька десятків кілометрів, ви потрапляєте в цей кут між Польщею і Литвою, відкривається дорога на поселення Сувалки. Але “Брестський” полігон набагато ближчий до України, власне завжди тут розглядалися всі можливі варіанти атаки по Україні”.

Безсмертний розповів, що напрямок Брест-Луцьк — це одна з небагатьох доріг, яка є у цьому регіоні: “Тому що регіон дуже інфраструктурно складний. Не треба забувати і про те, що напрямок Брест-Рівне відпрацьований непогано лісовими дорогами, тому перше, що я б хотів сказати, щоб українська сторона теж не легковажила і не думала, що питання закрите. Бо є ще так званий обхідний варіант, який ми бачили під час і Першої, і Другої світових воєн, коли противники використовували його, заходячи через чужу територію”.

Експерт нагадав про тему заповідника “Західне Полісся”, який належить в Польщі і Білорусі до природно-географічних пам’яток ООН, а Україні ні: “Так склалося на той момент. Але треба розуміти, що це заповідник. Режим політичного, воєнного кордону там дуже своєрідний. Бо в цьому районі дуже багато таких заповідників і цим не треба легковажити. Треба розуміти, що інфрастуктурно вони підготовлені для проведення диверсійної роботи”.

Ще одна річ, на яку варто звернути увагу, за словами Безсмертного, це те, що відстань від центру Мінська до центру Вільнюса становить всього 123 км: “Насправді, якщо говорити про Осиповичі і розглядати всі ці напрямки, вони підйомні з точки зору діяльності нинішніх мобільних військових одиниць, власне по аналогії як воно виглядає з Африкою, Україною тощо. Тому на цей напрямок потрібно звернути особливу увагу”.

Експерт зауважив: “Ми чули цифру, що туди було спрямовано сто “вагнерівців”. Умовно кажучи, рота — це три взводи по 30 чоловік. Але ніхто не звернув увагу, що вони були розподілені — один із підрозділів знаходився в районі “Гродненського” полігону, один в районі Бреста, а ще один взагалі безслідно зник. Тобто ніхто не знає, де він знаходиться. Білоруське воєнТБ замилює нам очі навчанням якоїсь територіальної оборони, де чоловіки з чималенькими животами навчаються користуватися автоматами і один підрозділ сил спеціальних операцій”.

Безсмертний продовжив: “Я хочу поставити всім фахівцям питання — в Білорусі 40 тисяч строковиків і приблизно 18 тисяч спецназу, сил спеціальних операцій загалом. Скільки треба фахівців, щоб навчити таку кількість фахових військових? Приблизно десяток. Треба просто по аналогії побачити, скільки навчають там наших. І стане зрозуміло, який потік можна обслужити за певний період”.

“Розмови про те, що від 5 до 7 тисяч “вагнерівців” потрібно, щоб підготувати білоруську армію, це ще одна з легенд, які прикривають певний зміст”, — резюмував експерт.

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Нагадаємо, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про переміщення “вагнерівців” до Сувальського коридору, який обʼєднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область Росії і Білорусь.Прем’єр висловив занепокоєння.

У Держдумі РФ заявили, що їм “дуже потрібен” Сувальський коридор, який розділяє Польщу і Литву, а також може з'єднати Калінінградську область РФ з Білоруссю. Так, очільник комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що ПВК “Вагнер” відправили до Білорусі “не лише для того, щоб навчати білоруські збройні сили”, як повідомлялося раніше.

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