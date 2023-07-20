"Вагнерівці" вже в Білорусі: в ДПСУ розкрили, скільки з них передислокувались і чи загрожують вони Україні

"Вагнерівці" прибувають до Білорусі. Їх можуть застосувати для навчання російських підрозділів у РБ.

У ДПСУ стверджують, що "вагнерівці" продовжують прибувати до Білорусі, проте поки не несуть загрози для України.

Про це 20 липня розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Зараз ми продовжуємо фіксувати прибуття груп представників ПВК на територію Білорусі. Вони переміщуються до місця свого розташування під Осиповичами, де і розміщуються. Зазначу, що їхня кількість не несе зараз загрози Україні", - сказав він.

За словами речник ДПСУ, найманців Євгена Пригожина можуть долучити до навчання підрозділів армії Білорусі. Крім того, пізніше їх можуть використати для навчання і підготовки вже російських підрозділів у Білорусі.

Наразі прикордонники не назвали точну кількість найманців "Вагнера", які прибули до Білорусі.

"Раніше ми казали, що кількість "вагнерівців" у Білорусі вимірюється в сотнях. Зараз ця кількість дещо більша. Але остаточно скажемо за деякий час", - додав Андрій Демченко.

Нагадаємо, російський терорист Євгеній Пригожин вперше після бунту звернувся до бойовиків ПВК "Вагнер". Він назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та назвав умови повернення на війну проти України.

Свою чергою, командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що будь-які спроби російських найманці ПВК “Вагнер” здійснювати провокації з боку Білорусі приречені на невдачу.

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