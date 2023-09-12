Вагнерівців, які підписали контракт з білоруською ПВК, відправляють до Африки

Контракт з ПВК підписали ті найманці, які не захотіли продовжувати службу в структурі ЗС РФ.

У Білорусі, вагнерівці, підписують контракти для охорони та участі у бойових діях в Африці. Зокрема, йдеться про тих, як іперейшли в ПВК ТОВ “ГардСервіс".

Про це повідомляє пов’язаний соратником Лукашенко – Віктор Шейман.

"Члени білоруського підпілля повідомили, що “ГардСервіс” пропонує вагнерівцям працювати в одній із країн центральної Африки, охороняти об’єкти та навчати місцевих військових", - йдеться у повідомленні.

Шейман каже, що контракт з ПВК підписали ті найманці, які не захотіли продовжувати службу в структурі ЗС РФ.

Раніше ми писали, що Євген Пригожин, Дмитро Уткін і Валерій Чекалов можуть бути живими. Це безпрецедентний момент — на борту на момент авіатрощі перебувало одночасно троє керівників ПВК “Вагнер”. А це порушує протокол і підвищує ризик їхньої фізичної ліквідації.

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