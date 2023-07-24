"Вагнерівців", ймовірно, готують до вторгнення до Польщі – правозахисник РФ вказав на обставину

Терористів ПВК "Вагнер" морально готують до ймовірних операцій на території Польщі.

Про це в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман заявив російський правозахисник, засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін з посиланням на свої джерела.

"Зранку мені надійшло повідомлення від людини, яка починаючи від липня минулого року мені повідомляла інформацію про вербування ув'язнених до ПВК "Вагнер". Ця людина повідомила, що почалася нова хвиля вербування росіян до "Вагнера" і новим найманцям кажуть, що в них попереду спецоперація, пов'язана з проникненням до Польщі і з проходженням усередину країни", – заявив Осєчкін.

За його словами, до цього повідомлення можна ставитися серйозно, адже за шість годин після цього повідомлення президент РФ Володимир Путін заявив на засіданні Ради безпеки, про претензії щодо територій Польщі.

"Що, виявляється, частина Польщі – це щедрий подарунок із боку Сталіна та Радянського Союзу. Що Польща невдячна, не пам'ятає, які щедрі подарунки їм робила Росія. І що якщо вони забули про це, то Путін пообіцяв їм нагадати", – нагадав правозахисник.

Осєчкін вважає, що варто звернути увагу на схожість того, що глава Кремля говорив на Радбезі, і того, що протягом останніх днів говорили найманцям ПВК "Вагнер".

"Плюс кілька днів тому один із головних командирів ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін виступав перед найманцями в одному з польових таборів, і він сказав, що попереду в них найбільша "робота" у світі. У них не робота – у них війна. І закінчив це фразою Welcome to hell", – наголосив він.

"І ми розуміємо конструкцію: Путін говорить про територіальні претензії до Польщі й про те, що він їх збирається в якийсь спосіб провчити або покарати за те, що вони погано поводяться і підтримують Україну. Уткін каже своїм найманцям: "Попереду в нас найбільша робота", яка буде навіть більшою за обсягом, ніж те, у чому вони брали участь під Бахмутом, що протягом останніх днів найманцям кажуть, що вони збираються вторгатися до Польщі", – переказав правозахисник.

За словами правозахисника, "в будь-якому разі очевидно: відбувається щось, що має вкотре спонукати весь світ якнайсильніше і якнайпотужніше підтримувати Україну та ЗСУ.

"З урахуванням того, що і ПВК "Вагнер" у Білорусі, і Лукашенко – це путінська маріонетка, і ядерна зброя там. Потрібно бути напоготові і в Польщі, і в країнах Балтії", – підсумував Осєчкін.

Нагадаємо, 23 липня до Білорусі прибула десята колона бійців "ПВК Вагнер".

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Лукашенко на переговорах із диктатором Володимиром Путіним заявив, терористи із ПВК "Вагнер" зібралися "йти на Варшаву та Жешув".

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