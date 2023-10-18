"Вагнерівець" обвів довкола пальця вдову російського окупанта: деталі історії (фото)

Під Волгоградом вдова загиблого в Україні російського окупанта поскаржилась, що в неї було викрадено авто. Жінка звинуватила в цьому ексбійця ПВК "Вагнер", що втерся до неї в довіру.

Про це повідомляють місцеві медіа.

Вдова окупанта розповіла, що колишній "вагнерівець" Олександр з'явився в її житті нещодавно. Він розповідав про участь у війні проти України, співчував горю жінки та запропонував допомогти, коли Людмила розповіла про проблеми з авто. Йдеться про біле Renault Megane 2009 року випуску.

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"Якось у розмові я йому сказала, що в мене зламана машина. Я не могла нею займатися, бо не мала грошей. Він мені запропонував свою допомогу як дружині такого ж солдата, як і він", – розповіла росіянка.

"Олександр сказав: "Давай, я тобі її полагоджу, і нічого мені за це не треба". Я віддала йому ключі, щоб він відігнав її на ремонт. Він її забрав... І з кінцями. У результаті і людина зникла, і машина. Потім він просто перестав відповідати на дзвінки, мабуть, навіть змінив номер. Машина – це все, що в мене є, все моє майно", – розповіла Людмила.

Жінка звернулася до поліції ще наприкінці вересня, однак машину досі навіть не оголосили в розшук.

Викрадене у вдови окупанта авто / Фото: російські медіа

Вдова окупанта згодом дізналася, що колишній "вагнерівець" має багато судимостей, зокрема, за крадіжки. Журналістам вдалося поспілкуватися з батьком Олександра.

"Дівчино, я його вже вісім років не бачив сам. Так, у "Вагнері" він служив, але потрапив туди з місць позбавлення волі. На державному забезпеченні він. Як потрапив туди? Випити хотілося дуже, а купити було ні за що... Більше нічого я про нього і не знаю", – розповів батько крадія.

Колишній бойовик "Вагнера" Олександр / Фото: російські медіа

До слова, раніше стало відомо, що найманець "Вагнера" повернувся з війни в Україні до Росії та зґвалтував там двох неповнолітніх дівчат.

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