"Вагнерівець", який вбив і зґвалтував пенсіонерку, повернувся на війну, пробувши в колонії лише 8 днів

Іван Россомахін, який мав відбувати покарання до 2046 року, був звільнений з колонії.

Колишній боєць ПВК "Вагнер", який отримав 23 роки колонії за зґвалтування та вбивство 85-річної пенсіонерки, знову підписав контракт і вирушив на війну.

Про це повідомив ресурс "Осторожно. Новини".

Адвокатський проєкт "Травмпункт", який представляє інтереси родичів загиблої пенсіонерки, повідомив, що 29-річний колишній боєць ПВК Іван Россомахін, який мав відбувати покарання до 2046 року, був звільнений з колонії. Таким чином, Россомахін вдруге уникнув покарання, вирушивши на війну.

2020 року Іван Россомахін отримав перший термін — 14 років колонії за вбивство та пограбування. Однак він підписав контракт і був звільнений. У березні 2023 року Россомахін повернувся на волю, але незабаром знову скоїв злочин — зарізав 85-річну жительку Вятських Полян і поглумився з її тіла. Інцидент набув широкого розголосу, і Євген Пригожин особисто прокоментував ситуацію, заявивши, що "Вагнер" готовий допомагати правоохоронцям у будь-яких питаннях щодо бійців ПВК, і запропонував відправляти рецидивістів на фронт, щоб вони там "зганяли свою агресію".

Нагадаємо, американського журналіста Філіпа Обаджі-молодшого викрали в Африці під час інтерв'ю, а потім катували найманці ПВК "Вагнер".

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