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"Вагнерівець" Трошев" повинен остаточно ліквідувати ПВК за наказом Путіна – Фейгін

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Вагнерівець" Трошев" повинен остаточно ліквідувати ПВК за наказом Путіна – Фейгін

ПВК Вагнер / Фото: Associated Press

Диктатор Путін Трошеву доручив сформувати загони "добровольців" для війни в Україні.

Російський президент-диктатор Володимир Путін днями зустрівся з екскомандиром ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим і доручив йому зібрати нові підрозділи для війни проти України.

Як розповів "24 Каналу" російський опозиціонер та блогер Марк Фейгін, все робиться для того, аби ліквідувати тих "вагнерівців", які ще залишилися.   

За словами Фейгіна найманці ПВК "Вагнер" – ненадійні, тому можуть знову піти на Москву.

"30 тисяч, які сидять в тилу по містах, невідомо, у якому зв'язку вони один з одним, які плани виношують. Простіше їх на фронт відправити. Ці 30 тисяч вичерпаються за кілька місяців. Можливо, за пів року. Їх не стане", – пояснив Фейгін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Вагнерівців повернули під Бахмут! Хто їх очолить? Путіну потрібно більше "добровольців"

За його словами Трошев – людина "надійна" і робитиме те, що йому скажуть. До того ж, він не має політичних амбіцій, на відміну від вже покійного Євгена Пригожина.

"Чи робитимуть з Трошева нового Пригожина? Звісно ні. Адже догралися вже з Пригожиним" – зауважив блогер.

Марк Фейгін також вважає, як тільки Трошин стане непотрібний Кремлю, його можуть тихенько отруїти.

"Взагалі поставлене завдання на повну зачистку. Я глибоко переконаний, що подібного дублю з "відродженням" ПВК "Вагнера" не буде. Це просто нікому не треба", – резюмував російський опозиціонер.

Нагадаємо, у Мережі з'явився заповіт Пригожина: кому все відійшло (документ).

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Дата публікації
Перегляди
517
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