Ребекка Тейлор

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У США розгорнули масштабну міжвідомчу операцію з пошуку вагітної ув’язненої Ребекки Тейлор, яка втекла під час перевезення з виправної установи штату Нью-Мексико.

Про це повідомляє NBC News.

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Ребекка Тейлор відбуває покарання за кількома обвинуваченнями, пов’язаними з крадіжками та проникненням до приміщень із протиправною метою. У день втечі її перевозили з медичного закладу в Альбукерке, де вона проходила допологовий огляд.

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За інформацією Департаменту виправних установ Нью-Мексико, під час транспортування Тейлор змогла заволодіти позашляховиком Dodge Journey, у якому її перевозили, та втекла.

Згодом автомобіль виявили за сигналом GPS у районі Аламоса в Альбукерке. Однак самої ув’язненої всередині вже не було.

Повідомляється, що 26-річна Тейлор втекла близько 11:35 за місцевим часом, коли конвоїри зупинилися біля ресторану Whataburger. За даними видання, жінка змогла відстебнути ремінь безпеки, пересісти на водійське місце та поїхати на автомобілі.

У машині перебувала ще одна ув’язнена. Їй вдалося вибратися з автомобіля, і наразі вона перебуває під вартою.

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Пізно ввечері в середу правоохоронці знайшли помаранчеву тюремну форму, у якій Тейлор була під час втечі.

До пошуків залучили кілька оперативних груп. Правоохоронці перевіряють отримані повідомлення та можливі маршрути пересування втікачки.

Раніше повідомлялося, що у Берліні злочинці із засудженнями досі гуляють на волі через дивовижну бюрократичну проблему в прокуратурі.

Ми раніше інформували, що у в’язниці американського штату Юта помер Ніколас Россі — засуджений за зґвалтування чоловік, який кілька років тому інсценував власну смерть, щоб уникнути кримінального переслідування у США.

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