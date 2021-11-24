Вакцинація проти COVID-19 може стати примусовою: у ВООЗ надали рекомендації

Вакцинація проти COVID-19 може стати примусовою: у ВООЗ надали рекомендації

Заява прозвучала після того, як обов’язкова вакцинація була запроваджена в Австрії.

Європейський офіс Всесвітньої організації охорони здоров’я рекомендує країнам розглянути можливість запровадження обов’язкової вакцинації всього населення.

Про це заявив директор організації Робб Батлер, повідомляє The Guardian.

"Обов’язковість щеплення хоч і не всюди, але здатна допомогти поширити вакцину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця заява ВООЗ прозвучала після того, як обов’язкова вакцинація була запроваджена в Австрії. Зазначається також, що Австрія стане першою країною, де з лютого буде запроваджено примусову вакцинацію.

Поки про плани зробити щеплення обов’язковим заявляли в Німеччині. Зокрема про це висловлювався депутат Бундестагу Томас Барайс.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

У ВООЗ пояснили сплеск COVID-19. Так, сплеск захворюваності на COVID-19 у Європі обумовлений трьома факторами - штамом "Дельта", відмовою від вакцинації та ослабленням карантинних обмежень.

Новини світу: у ВООЗ озвучили ймовірну дату завершення пандемії коронавірусу

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