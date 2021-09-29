Вакцинація, тест або недопуск на роботу: Ватикан вводить обмеження для нещепленого персоналу

Влада Ватикану може запроваджувати ще суворіші обмеження для осіб, які приїздять з країн з високим ризиком зараження.

У Ватикані від 1 жовтня всі працівники мусять вакцинуватися від коронавірусу або регулярно робити ПЛР-тести за власні кошти. Без "зелених пропусків" їх не допускатимуть на роботу.

Про це інформує The Vatican News.

Наголошується, що "зелений пропуск", який підтверджує зокрема пройдений курс вакцинації, повинен бути у всіх співробітників, зокрема, керівництва, а також позаштатного персоналу і всім, хто здійснює свою діяльність у відомствах Римської Курії, її органах та офісах, а також в установах, пов'язаних зі Святим Престолом. Крім того, такий документ пропонують мати і всім відвідувачам.

Ті працівники, які не мають щеплення, зможуть потрапити до своїх робочих місць за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19. Його вони повинні оплатити за свої гроші.

Крім того, для таких осіб санітарна влада Ватикану встановить термін, протягом якого довідка про негативний результат ПЛР-тесту буде чинною. Співробітників, які не мають, ані "зелених" перепусток, ані довідок, вважатимуть відсутніми на робочому місці без поважної причини.

Також влада Ватикану може ввести суворі обмеження для людей, які приїздять з країн з високим ризиком зараження коронавірусом.

Як повідомлялося, у Ватикані запровадили вхід до музеїв за COVID-сертифікатами. Окрім демонстрації сертифіката у цифровому або паперовому форматі, співробітники музею можуть також вимагати документ, що посвідчує особу відвідувача, щоб підтвердити фактичне право власності.

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