Вакцинація у Польщі: у скількох людей виявили побічних реакцій

У Польщі триває вакцинальна кампанія.
У Польщі від початку кампанії з імунізації станом на 15 вересня вакцинували від коронавірусу 36 803 305 людей. Також за цей час утилізували понад 391 тисячу доз вакцин від коронавірусу.
Про це повідомляє "Польське радіо".
Вакцинація в Польщі почалася 27 грудня 2020 року. Відтоді офіційно надійшло 15 190 випадків побічної дії вакцини. Переважно йдеться про легкі побічні дії.
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Понад 19,1 мільйонів людей у Польщі повністю вакциновані двома дозами препаратів Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca, або однією дозою вакцини Johnson & Johnson.
Нагадаємо, у сусідній Польщі почалася четверта хвиля коронавірусу.