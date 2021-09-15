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Вакцинація у Польщі: у скількох людей виявили побічних реакцій

Вакцинація у Польщі: у скількох людей виявили побічних реакцій

Associated Press

У Польщі триває вакцинальна кампанія.

У Польщі від початку кампанії з імунізації станом на 15 вересня вакцинували від коронавірусу 36 803 305 людей. Також за цей час утилізували понад 391 тисячу доз вакцин від коронавірусу. 

Про це повідомляє "Польське радіо".

Вакцинація в Польщі почалася 27 грудня 2020 року. Відтоді офіційно надійшло 15 190 випадків побічної дії вакцини. Переважно йдеться про легкі побічні дії.

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Понад 19,1 мільйонів людей у Польщі повністю вакциновані двома дозами препаратів Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca, або однією дозою вакцини Johnson & Johnson.

Нагадаємо, у сусідній Польщі почалася четверта хвиля коронавірусу

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