Вакцинували, попри аутоімунну хворобу: подробиці смерті тинейджерки в Італії після щеплення AstraZeneca

Італійка вакцинувалася у день відкритих дверей, хоча не мала б мати дозвіл на щеплення через супутнє захворюваня.

В Італії 18-річна Камілла Канепа померла після вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Дівчина страждала на аутоімунну тромбоцитопенію, в зв'язку з чим не повинна була мати дозвіл на щеплення.

Про це пише Politico.

Італійка отримала дозу вакцини в один з днів відкритих дверей, організованих регіональними органами охорони здоров'я в Лігурії. Камілла швидко захворіла і, незважаючи на проведення двох операцій, померла 9 червня.

Пізніше розтин показав, що вона померла від крововиливу в мозок через 16 днів після щеплення. Як також виявилося, дівчина страждала на аутоімунну тромбоцитопенію - хворобу, що викликає низький рівень тромбоцитів у крові, а також проходила дві гормональні терапії. У зв'язку з цим Камілла повинна була б бути позбавлена права вакцинуватися.

Зазначається, що медичні органи, які проводили щеплення, очевидно, не знали про попередній стан Камілли. Регіональна влада нині звинувачує Рим у породженні плутанини, не давши точних вказівок щодо вакцинації.

11 червня Міністерство охорони здоров'я Італії заявило, що вакцинація повинна проводитися тільки для людей старше 60 років, для яких ризик нижчий, спираючись на рішення на основі перегляду рекомендацій італійського регулятора AIFA. Водночас AIFA, як і європейський регулятор EMA, дозволив вакцинуватися AstraZeneca дорослим, але рекомендував "переважне використання" у віці старше 60 років.

Що стосується людей молодше 60 років, які отримали першу дозу вакцини Oxford/Astrazeneca, уряд сказав, що друге щеплення слід проводити препаратами Pfizer або Moderna.

Нагадаємо, європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не рекомендує щепитися COVID-вакциною від AstraZeneca людям з рідкісними кровотечами в анамнезі.

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