Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
Час на прочитання
"Валіть до біса": Зеленський зробив гучну заяву про росіян у Європі та США
Володимир Зеленський різко висловився щодо громадян РФ, пов’язаних із Кремлем, які живуть у США та Європі. Президент закликав до жорсткіших санкцій, зокрема проти «Росатому» та родичів російських чиновників.
Президент України Володимир Зеленський різко висловився щодо росіян, які мають зв’язки з Москвою, але живуть на Заході, та закликав до нових санкцій.
У розмові з POLITICO йшлося саме про це.
В інтерв’ю журналістці Даші Бернс президент наголосив, що санкційний тиск проти такого кола осіб залишається недостатнім.
За словами глави держави, обмеження мають стосуватися не лише представників російської влади чи держкомпаній, а й їхніх близьких, які користуються можливостями демократичних країн — від навчання у престижних університетах до володіння нерухомістю у США та Європі.
Зеленський окремо згадав про відсутність повноцінних санкцій щодо російської ядерної сфери та компанії «Росатом», підкресливши, що така ситуація є неприйнятною на тлі війни проти України.
«Не запровадили санкції на ядерну енергію росіян, на „Росатом“, на людей, їхніх родичів, їхніх дітей, які живуть у Європі, які живуть у США, які навчаються в університетах Європи, які мають нерухомість у Штатах. У них купа нерухомості. У них діти, родичі скрізь. Валіть до біса в Росію. Їдьте додому. Ви нікого не поважаєте у Штатах. Ви не поважаєте правила. Ви не поважаєте демократію. Ви не поважаєте Україну, Європу і так далі. Їдьте додому. Чому це неправильно?» — сказав він.
Президент підкреслив, що вважає нелогічним і несправедливим перебування в західних країнах людей, пов’язаних із режимом, який веде агресивну війну проти України, водночас користуючись свободами та перевагами демократичного світу.
