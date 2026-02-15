"Валіть до біса": Зеленський зробив гучну заяву про росіян у Європі та США

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський різко висловився щодо росіян, які мають зв’язки з Москвою, але живуть на Заході, та закликав до нових санкцій.

У розмові з POLITICO йшлося саме про це.

В інтерв’ю журналістці Даші Бернс президент наголосив, що санкційний тиск проти такого кола осіб залишається недостатнім.

За словами глави держави, обмеження мають стосуватися не лише представників російської влади чи держкомпаній, а й їхніх близьких, які користуються можливостями демократичних країн — від навчання у престижних університетах до володіння нерухомістю у США та Європі.

Зеленський окремо згадав про відсутність повноцінних санкцій щодо російської ядерної сфери та компанії «Росатом», підкресливши, що така ситуація є неприйнятною на тлі війни проти України.

«Не запровадили санкції на ядерну енергію росіян, на „Росатом“, на людей, їхніх родичів, їхніх дітей, які живуть у Європі, які живуть у США, які навчаються в університетах Європи, які мають нерухомість у Штатах. У них купа нерухомості. У них діти, родичі скрізь. Валіть до біса в Росію. Їдьте додому. Ви нікого не поважаєте у Штатах. Ви не поважаєте правила. Ви не поважаєте демократію. Ви не поважаєте Україну, Європу і так далі. Їдьте додому. Чому це неправильно?» — сказав він.

Президент підкреслив, що вважає нелогічним і несправедливим перебування в західних країнах людей, пов’язаних із режимом, який веде агресивну війну проти України, водночас користуючись свободами та перевагами демократичного світу.

