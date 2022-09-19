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"Вам тут не раді": Естонія, Латвія, Литва та Польща від сьогодні закрили в’їзд для росіян

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"Вам тут не раді": Естонія, Латвія, Литва та Польща від сьогодні закрили в’їзд для росіян

Фото: Associated Press

Від 19 вересня почала діяти заборона на в'їзд громадянам Росії до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Тепер росіяни не зможуть потрапити до цих країн через шенгенський зовнішній кордон.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Росіяни, які мають шенгенську візу, видану з метою туризму, спорту та відвідування культурних заходів, не зможуть потрапляти на територію ЄС через ці країни", - зазначили у відомстві.

Поки що єдиним сухопутним кордоном для в'їзду російських туристів до ЄС залишається Фінляндія.

Напередодні очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу повідомив, що в’їзд до його країни російським туристам закриють 19 вересня.

"У ніч проти 19 вересня почне діяти заборона на в'їзд до Естонії через шенгенський зовнішній кордон для громадян РФ, незалежно від того, яка країна видала шенгенську візу", – сказав міністр закордонних справ Естонії.

Рейнсалу також зазначив, що аналогічний крок зроблять й інші країни Балтії.

"Не приїжджайте до Естонії з шенгенськими візами, вам тут не раді!" — звернувся він до громадян РФ.

Нагадаємо, 9 вересня Рада Євросоюзу ухвалила рішення щодо повного зупинення угоди про спрощення візового режиму з Росією, яке почало почало діяти від 12 вересня.

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