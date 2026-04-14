ТСН у соціальних мережах

Ванс після провалу переговорів з Іраном: "М’яч на їхньому полі"

Віцепрезидент США заявив, що подальша доля переговорів з Іраном залежить від Тегерана після провалу мирних консультацій у Пакистані.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Венс / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Ванс заявив, що після провалу переговорів з Іраном у Пакистані подальший розвиток ситуації залежить від дій Тегерана.

Про це йдеться у інтерв'ю Венса для Fox News

За його словами, Сполучені Штати представили свої пропозиції і тепер очікують відповіді від іранської сторони. Ванс наголосив, що «м’яч на їхньому полі», фактично переклавши відповідальність за наступний крок на Іран.

Переговори між США та Іраном тривали близько 21 години в Ісламабаді, однак завершилися без досягнення угоди. Американська делегація залишила Пакистан після того, як іранська сторона відмовилася прийняти запропоновані умови.

Водночас у Вашингтоні заявляють, що діалог не був марним: США змогли краще зрозуміти позицію Ірану та його підхід до переговорів.

Серед ключових вимог США — гарантії щодо нерозробки Іраном ядерної зброї та забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Попри відсутність домовленостей, у США не виключають можливості подальших переговорів, однак підкреслюють: наступний крок має зробити саме Іран.

Водночас у Вашингтоні заявили, що переговори з Іраном тривають попри загострення

У США запевняють, що дипломатичні контакти з Іраном не припинилися навіть на тлі ескалації конфлікту та введення морської блокади.

57
