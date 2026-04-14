Ванс після провалу переговорів з Іраном: "М’яч на їхньому полі"
Віцепрезидент США заявив, що подальша доля переговорів з Іраном залежить від Тегерана після провалу мирних консультацій у Пакистані.
Віцепрезидент США Джей Ді Ванс заявив, що після провалу переговорів з Іраном у Пакистані подальший розвиток ситуації залежить від дій Тегерана.
Про це йдеться у інтерв'ю Венса для Fox News
За його словами, Сполучені Штати представили свої пропозиції і тепер очікують відповіді від іранської сторони. Ванс наголосив, що «м’яч на їхньому полі», фактично переклавши відповідальність за наступний крок на Іран.
Переговори між США та Іраном тривали близько 21 години в Ісламабаді, однак завершилися без досягнення угоди. Американська делегація залишила Пакистан після того, як іранська сторона відмовилася прийняти запропоновані умови.
Водночас у Вашингтоні заявляють, що діалог не був марним: США змогли краще зрозуміти позицію Ірану та його підхід до переговорів.
Серед ключових вимог США — гарантії щодо нерозробки Іраном ядерної зброї та забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.
Попри відсутність домовленостей, у США не виключають можливості подальших переговорів, однак підкреслюють: наступний крок має зробити саме Іран.
