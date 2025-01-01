Вантажівка в’їхала в натовп під час святкування Нового року: близько 10 загиблих

У середу, 1 січня, в американському місті Новому Орлеані водій пікапа в'їхав у натовп під час святкування Нового року на вулиці Бурбон. Щонайменше 10 людей загинули і ще 30 отримали поранення. Окрім того двоє поліцейських отримали поранення під час перестрілки із водієм.

Про це повідомляє CNN.

У поліції описують наїзд вантажівки на натовп як навмисні дії водія, який хотів завдати якомога більше шкоди.

Місцева влада назвала інцидент терористичним актом. Подію розслідує ФБР.

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Французький квартал Нового Орлеана, де стався цей інцидент, є історичним центром міста, в якому вирує нічне життя, а цієї ночі відбувалися новорічні святкування.

Окрім того, на вулицях було багато людей, які приїхали на матч студентського футбольного турніру The Sugar Bowl, який повинен відбутися у середу ввечері.

Інформацію про винуватця інциденту наразі не повідомляють.

Нагадаємо, 20 грудня, в німецькому місті Магдебург чоловік на автомобілі в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку. Десятки людей стали жертвами аварії, яку називають терористичним актом.

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