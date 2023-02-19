Вантажівка з мертвими мігрантами в Болгарії: нові подробиці інциденту

Людей запхали в автівку, "як у консервну банку", вони помирали через нестачу кисню, розповіли правоохоронці.

Після того, як у Болгарії знайшли вантажівку з 18-ма мертвими мігрантами, прокуратура оголосила звинувачення шістьом особам, зокрема й водію вантажівки та його супутнику. Їх підозрюють у торгівлі людьми.

П'ятеро обвинувачених уже перебувають під вартою, а одному вдалося втекти з країни. Його розшукують, інформує Reuters.

Прокуратура заявила, що вантажівку з 52-ма мігрантами кинули біля села Локорсько, коли водій та його супутник виявили, що багато людей знедужали, а 18 із них померли. Водій не зупинив автівку навіть після серйозного ДТП, розповів заступник болгарського генпрокурора Борислав Сарафов.

"Цей випадок демонструє надзвичайну бездушність і те, що мігрантів сприймають лише як товар, який слід переправляти з одного місця в інше, незалежно від того, живі вони чи мертві", — сказав він.

За словами правоохоронця, 18 людей померли від нестачі кисню, оскільки їх запхали у вантажівку, "як у консервну банку". Інші 34 мігранти, яких терміново госпіталізували, залишаються в стабільному стані.

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Прокуратура заявила, що людей переправляли від кордону з Туреччиною через Болгарію до Сербії, звідки вони планували поїхати до Великої Британії, Німеччини та Франції.

Раніше ми повідомляли, що 32 мігранти намагалися нелегально перетнути кордон між Польщею та Білоруссю. Усе частіше вони обирають шлях форсування кордону через ріки Свіслоч і Буг.

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