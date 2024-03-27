Вантажне судно обвалило великий міст в США: шансів виявити живих людей немає

У США щонайменше шестеро робітників зникли безвісти в американському порту Балтимор унаслідок падіння мосту вранці, 26 березня.

Про це пише Reuters.

Надії знайти їх живими фактично немає, заявив адмірал берегової охорони Шеннон Гілріт

"Водолазні команди стикаються зі складними умовами в темних водах, усіяних уламками. Активні пошуково-рятувальні операції призупинили приблизно за 18 годин після аварії", - повідомили представники берегової охорони США та поліції штату Меріленд.

За даними американського Національного центру зі збору даних, температура води в балтиморській гавані наразі становить 9 градусів за Цельсієм. За даними британської Національної служби охорони здоров'я, переохолодження настає, коли температура тіла людини опускається нижче 35 градусів.

Нагадаємо:

Автомобільний міст Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,5 кілометра впав у річку в американському Балтиморі. Перед цим, як повідомляють американські ЗМІ, у нього врізалося вантажне судно.

За даними місцевих чиновників, внаслідок інциденту з мосту через річку Патапско впали кілька автомобілів, зокрема вантажівка з причепом, щонайменше 20 людей опинилися у воді.

Фото: Associated Press

За даними сервісу MarineTraffic, у міст врізався 300-метровий контейнеровоз Dali під сінгапурським прапором, пунктом призначення якого був вказаний Коломбо (Шрі-Ланка). Судно зафрахтувала велика судноплавна компанія Maersk.

Губернатор штату Мериленд Вес Мур оголосив надзвичайний стан. Він також повідомив, що розраховує на допомогу федерального уряду.

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