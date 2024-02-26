Вантажний потяг проїхав понад 70 км без машиніста — що з'ясували на залізниці

На залізниці запевняють, що потяг зупинили і ніхто не постраждав.
В Індії залізничники розслідують інцидент із потягом-утікачем, який проїхав понад 70 км без машиніста.
Про це повідомляє ВВС.
Як кажуть свідки події, потяг на великій швидкості проноситься повз кілька станцій. Він проїхав без водія з Катуа у штаті Джамму і Кашмір до району Хошіарпур у Пенджабі.
53 вагони потягу було завантажено щебінем, а прямував вантаж до Пенджабу. Поїзд зупинився у Катуа для зміни екіпажу.
Як пояснюють залізничники, потяг несподівано почав рухатися вниз по схилу, коли машиніст і його помічник зійшли.
Потяг нісся зі швидкістю майже 100 км/год і встиг проїхати близько п'яти станцій, поки його не зупинили. А після того, як стало відомо про неконтрольований рух потяга, влада закрила залізничні переїзди на його шляху.
"Потяг вдалося зупинити залізничники, поклавши на рейки дерев’яні блоки", - представники PTI.
Блоки допомогли загальмувати поїзд.
Щоб не допустити таких інцидентів у майбутньому, залізниця розбирається, чому потяг зрушив з місця.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що польські фермери влаштували повну блокаду руху на кордоні України, а саме заблокували рух поїздів.
ТСН.ua повідомляв, що українські перевізники розпочали власну акцію протесту на трьох пунктах пропуску у відповідь на блокаду вантажівок польськими протестувальниками.
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