Траса. / © Associated Press

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В Об’єднаних Арабських Еміратах сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і понад 20 автомобілів. Загинуло щонайменше 14 людей, ще 30 дістали травми.

Про це повідомляють видання Reuters і Daily Express.

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Аварія сталася пізно увечері 12 листопада в еміраті Фуджейра. За інформацією місцевої поліції, водій вантажівки втратив керування на шосе шейха Халіфи бін Заїда, неподалік від в’їзду до міста.

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Вантажівка спочатку врізалася в інший автомобіль, перекинулася та протаранила кілька машин, які зупинилися через затори. Виникла сильна пожежа, яка поширилася на кілька транспортних засобів.

Влада підтвердила, що інцидент призвів до «значних людських жертв»». Зараз фахівці проводять аналіз ДНК для ідентифікації загиблих. У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що ця аварія стала однією з найсмертоносніших дорожньо-транспортних пригод в історії ОАЕ.

За даними медиків, 15 поранених виписали з лікарні, а 15 досі залишаються на лікуванні. Серед травмованих громадяни багатьох країн, зокрема Оману, Бразилії, Індії, Пакистану, Йорданії та Єгипту.

Як повідомлялося, на річці Міссісіпі в Новому Орлеані танкер протаранив пасажирське судно, яке стояло біля причалу. Лайнер пришвартувався приблизно за дві години до інциденту й почав висаджувати пасажирів. Крім 129 пасажирів, на борту були члени екіпажу, їхню кількість порт не назвав.

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