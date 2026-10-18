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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вантажівка зачавила людей просто на футбольному полі: є загиблі, серед яких дитина

У США водійка вантажівки виїхала на ігрове поле з дітьми та глядачами, спричинивши смертельну аварію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Поліція / фото ілюстративне

Поліція / фото ілюстративне / © Unsplash

В американському місті Вічита, штат Канзас, сталася трагедія на юнацькому футбольному матчі: вантажівка виїхала просто на ігрове поле, де перебували діти та глядачі. Унаслідок наїзду загинули 35-річний чоловік та шестирічний хлопчик, ще 11 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє ABC News.

Трагедія сталася в 17 жовтня у спортивному комплексі «Stryker». За даними місцевої поліції, екстрені служби отримали перші виклики близько 15:25 за місцевим часом. Коли правоохоронці прибули на місце події, автомобіль перебував на західному краї поля, а свідки намагалися надати першу допомогу постраждалим.

За кермом вантажівки перебувала 34-річна жителька міста Гарден-Сіті. У салоні авто разом із нею також були двоє неповнолітніх. Жінка залишилася на місці події, її затримали правоохоронці.

За попередньою інформацією, дитина водійки того дня грала у футбол у цьому ж комплексі, проте під час інциденту перебувала на іншому полі.

Унаслідок наїзду, ще до приїду швидкої, загинули 35-річний чоловік та шестирічний хлопчик з міста Макферсон. 11 людей отримати травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували. Серед поранених п’ятеро дітей віком від п’яти до дев’яти років, а також дорослі віком від 28 до 68 років.

Рятувальники на місці інциденту / © ABC News

Рятувальники на місці інциденту / © ABC News

Наразі поліція опитала понад три десятки свідків та закликала свідків події поділитися знімками чи відеозаписами з місця трагедії. Слідчі з’ясовують мотиви та причини виїзду автомобіля на поле.

Міська влада Вічити висловила свої співчуття сім’ям загиблих та скасувала всі заплановані заходи в цьому спортивному комплексі.

Нагадаємо, у західній турецькій провінції Маніса сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса та вантажного автомобіля. Смертельна аварія забрала життя 11 людей, а ще 27 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

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