Новий варіант COVID-19 може з'явитися від щурів з каналізації Нью-Йорка

Новий варіант COVID-19 може з'явитися від щурів з каналізації Нью-Йорка

У каналізаціях Нью-Йорка може спалахнути новий щурячий варіант COVID-19 - науковці.

Науковці проводять нове дослідження, яке намагається простежити походження таємничих фрагментів вірусу, знайдених за останній рік у стічних водах Нью-Йорка.

Відповідне дослідження було опубліковане цього місяця в Nature Communications.

"Загадкові лінії", що витікали з вогкої нижньої частини Нью-Йорка, відрізняються від усіх відомих варіантів COVID. Тому науковці припускають, що нова цікава версія вірусу може просочуватися в стічні води районів, пише New York Post.

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Водночас деякі дослідники вважають, що останній погляд на COVID-19 може бути пов’язаний з іще не простеженими штамами вірусу людини, інші вважають, що це новий, народжений щуром варіант.

"Одна з амінокислотних змін, які ми бачимо у вірусі, не спостерігалася у пацієнтів. Колись. Але ця зміна амінокислот була помічена в адаптованому для гризунів вірусі, що справді щось мені говорить", – розповів Curbed вірусолог з Університету Міссурі Марк С. Джонсон.

Гризуни, додав він, не були сприйнятливі до оригінального штаму COVID, але можуть бути заражені його альфа-, бета- та гамма-варіантами.

Процес того, щурі Нью-Йорка, можливо, допомогли створити таємничі фрагменти вірусу, є жахливим.

"Вони, ймовірно, п’ють каналізаційну воду, і я чув, що вони їдять фекалії, тому, якщо в стічній воді є грудочки матеріалу, я впевнений, що вони можуть спробувати їх спожити", – розповів співавтор дослідження і вірусолог Квінс-коледжу Джон Деннехі.

"Ми ніколи не виявляли живих вірусів у стічних водах. Але враховуючи обсяг стічних вод і кількість щурів, цілком можливо, що вони заразилися таким чином", – додав вірусолог.

Хоча дослідники не знайшли доказів того, що COVID-19 циркулює серед популяції щурів Нью-Йорка, вони досі вважають, що шкідники є "імовірними кандидатами" на виникнення наступного, поки невідомого варіанта захворювання. Якщо це станеться, найкращим варіантом буде, якщо новий варіант "може заразити лише щурів і втратить здатність заражати людей", а найгіршим – "він перекинеться на людей" і буде новий варіант коронавірусу.

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